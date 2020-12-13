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لبنان
احتمالٌ برفع الدعم عن الادوية over the counter... ماذا كشف عراجي عن هذا الملف؟
Lebanon 24
13-12-2020
|
22:20
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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن هناك احتمالاً لرفع الدعم عن الادوية over the counter مثل البنادول ولكن مع الاستمرار بدعم الأدوية المحليّة المماثلة.
أما بالنسبة للأدوية الاخرى، فأشار عراجي في حديث للـLBCI الى أنه سيتمّ دعمها على 3900 ليرة فيما أدوية الامراض المزمنة لا يتمّ رفع الدعم عنها.
وشدد على أن بعض شركات الادوية وراءها سياسيون وقال: هناك دواء brand كان سعره 40 الف ليرة بشحطة قلم بات سعره 18 الف ليرة.
وأكّد أنه يحاول أن يكون أقوى من كارتيلات الأدوية و"سأكسرها لأن الناس اليوم تقف معي في هذا الاطار"، مشيراً الى أن "بعض مستوردي الادوية ربحوا مليارات الدولارات خلال سنوات".
وفي ما خص كورونا، كشف عراجي أننا مقدمون على ارتفاع حاد بإصابات كورونا في شهر شباط داعياً الى عدم تنظيم مناسبات احتفالية في المنازل لأننا قد نصل إلى وقت لا نجد فيه أسرّة في المستشفيات.
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