لبنان

خليل: الإجراء الذي أراه منسجماً مع الأصول سيعتمد ابتداء من يوم الغد

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:37
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أوضح النائب علي حسن خليل أن الإجراء الذي يراه منسجماً مع الأصول سيعتمد ابتداء من يوم الغد، وذلك في إشارة الى استدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان له في إطار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

وقال في حديث لـNBN: لا أحد الى الأن يعرف شكل الادعاء الذي أتى بعملية استنسابية. وسأل: هل المطلوب مواكبة ومتابعة ما يريده الرأي العام وتركيب الملف على أساسه؟!

وفي الشق السياسي، أكد خليل أنه لا يمكن ان نراهن على اي مساعدة من الخارج دون أن يكون هناك حكومة، معتبراً أنه "من المعيب ان نستقبل  الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولم نحصّل أي تقدم".
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