لبنان

"انهيار لبنان يشبه غرق تيتانيك لكن بدون الموسيقى"... تصريح متشائم لوزير خارجية فرنسا

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:48
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رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو ‬‬دريان أن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى.

وقال لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو إن "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".

وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل زيارة مقررة خلال ما يزيد قليلا على أسبوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت.
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