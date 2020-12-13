لبنان

مسلحون يسلبون مواطناً سيارته في بعلبك

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:58
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أقدم مسلحون مجهولون على سلب المواطن "ه. ش." سيارته من نوع مرسيدس 230 في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، وفروا إلى جهة مجهولة.
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سلب

بعلبك

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