وزير الداخلية يوضح... لهذا السبب الرقص ممنوع!

علّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على قرار الداخلية بالسماح بالسهر ومنع الرقص بالقول: الوزارة مهمتها فقط تعميم التوصيات وتنفيذها.وأضوح فهمي في حديث لقناة "الجديد" مشيراً الى أن الرقص ممنوع لأن اللهاث يتسبّب برذاد وتعب ونفس سريع من شأنه نقل العدوى.وكان القرار قد أثار جدلاً في لبنان، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.