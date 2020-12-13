المجذوب: "التلاميذ مش سلعة انتخابيّة" ونتابع موضوع الأقساط بعيدا عن البروباغندا الاعلامية

اكيد "التعليم مش سلعة"،
التعليم حق كل تلميذ(ة) وطالب(ة).
بس كمان المخاطر يللي عم بتواجه التلاميذ مش سلعة انتخابيّة!
وزارة التربية والتعليم العالي اصدرت توصية وقرار من تموز بخصوص الاقساط وهي تتابع الموضوع
بعيدا عن البروباغندا الاعلامية
ولن نقبل ابدا المساومة على حقوق الطلاب. pic.twitter.com/afeAvS0Mfz
— Tarek MAJZOUB طارق المجذوب (@TarekMMajzoub) December 13, 2020
اكيد "التعليم مش سلعة"،
التعليم حق كل تلميذ(ة) وطالب(ة).
بس كمان المخاطر يللي عم بتواجه التلاميذ مش سلعة انتخابيّة!
وزارة التربية والتعليم العالي اصدرت توصية وقرار من تموز بخصوص الاقساط وهي تتابع الموضوع
بعيدا عن البروباغندا الاعلامية
ولن نقبل ابدا المساومة على حقوق الطلاب. pic.twitter.com/afeAvS0Mfz