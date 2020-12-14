رؤوس كبيرة تشملها الإدّعاءات في انفجار المرفأ

يبدو أن ما أقدم عليه المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، حين ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت لن تتوقّف أصداؤه قريباً، فهو قد فتح صندوق باندورا النظام السياسي الطائفي بكل حزازاته وتناقضاته، فتحول المُدعى عليه إلى ممثل موقع رئاسة الحكومة، وبات ممثلاً للطائفة السنية وموقعها في الدولة.

وكشفت مصادر سياسية لـ "الجريدة"، أمس، أن "القاضي صوان سيدّعي على شخصيات سياسية إضافية نهاية الأسبوع الجاري، ومنها وزراء حاليون وسابقون وضباط في أجهزة أمنية"، مشيرةً إلى أن "الاستدعاءات ستتواصل وستطال رؤوسا كبيرة في الدولة".



ولفتت المصادر إلى أن "القاضي صوان لن يتوانى عن الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في جريمة المرفأ".