التضامن مع دياب.. مفاجأة

فاجأت موجة التضامن الواسعة مع رئيس الحكومة المستقيلة دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة فريق مرجع رسمي الذي حاول استفراد دياب لغايات في نفس يعقوب، وفق أسرار "اللواء".