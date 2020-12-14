لبنان

تهديدات

Lebanon 24
14-12-2020 | 00:50
A-
A+
Doc-P-774715-637435041430499263.jpg
Doc-P-774715-637435041430499263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة (اللواء)
lebanon 24
14/12/2020 08:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو البيت الأبيض الأساسيون وبعض مسؤولي أجهزة الدولة سيتم تلقيحهم في الأيام العشرة المقبلة
lebanon 24
14/12/2020 08:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
موقوفان بجرائم تهديد وإبتزاز عبر الإنترنت...
lebanon 24
14/12/2020 08:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الإيرانية حذرت من خطورة تهديد قد ينتج عن احتكار اللقاحات المضادة لكورونا
lebanon 24
14/12/2020 08:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24

تهديد

موظف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2020-12-14
07:03 | 2020-12-14
06:51 | 2020-12-14
06:42 | 2020-12-14
06:39 | 2020-12-14
06:33 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website