لبنان

التنسيق منقوص

Lebanon 24
14-12-2020 | 04:25
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يقول اهالي الجميزة ومار مخايل انه على الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات رسمية لتنظيم عملية توزيع المساعدات فان ظلما يلحق بكثيرين بسبب تنسيق غير منظم تماما
المصدر: النهار
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