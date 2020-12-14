لبنان

حرب مفتوحة

Lebanon 24
14-12-2020 | 04:28
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بدأ فريق مرجع سياسي بارز يحذّر مع عدد من رجال القانون من ملف داتا المعلومات التي تتناول فريقاً سياسياً مقرباً من العهد في إطار الحرب المفتوحة بينهما.
 
المصدر: النهار
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ملف

داتا المعلومات

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