لبنان

أين الداتا؟

Lebanon 24
14-12-2020 | 04:31
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لم يطالب لبنان رسميا شركة التدقيق المالي باستعادة كل الداتا الخاصة بلبنان ولم يصدر تحذيرا لها من مغبة استعمالها او بيعها من الغير 
المصدر: النهار
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لبنان

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