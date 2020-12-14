لبنان

صاحب الوحي

Lebanon 24
14-12-2020 | 04:33
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يقول مدير عام مؤسسة عامة في مجلسه انه هو من اوحى لمرجعيته السياسية بالاقدام على خطوة ايجابية بعلاقات لبنان الخارجية ولم يكن الاخير متنبهاً للأمر
 
المصدر: النهار
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لبنان

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