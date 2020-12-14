لبنان

جولة تحذيرية

Lebanon 24
14-12-2020 | 05:02
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علم أنّ جولة سفير أوروبي على القيادات السياسية أتت في اطار التحذير والتنبيه من الطوفان القادم في حال استمر الاشتباك السياسي وإهمال الأزمة الاقتصادية.
المصدر: نداء الوطن
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