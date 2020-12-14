"جمر" بيروتشيما يتأجّج في لبنان... هل تحرق نارها كل شيء؟

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في "الراي الكويتية" هل ما زال مُمْكِناً الفصلُ بين مساريْ تشكيل الحكومة والتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أم أن «الإعصارَ» السياسي - الدستوري - الطائفي الذي أعقبتْ الادعاءَ على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، ستزيد من أشواك عملية التأليف التي كانت أساساً في ما يشبه «سباق الحواجز» المفتوح على أفخاخِ الداخل وعواصف المنطقة؟سؤالٌ بدا بدهياً في بيروت، بعدما جاء توقيت ادعاء المحقق العدلي في "بيروتشيما" القاضي فادي صوان على دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، غداة المنعطفِ البالغِ السلبية الذي دَخَلَه ملف تأليف الحكومة على وقع انفجارِ "حربِ صلاحياتٍ" نصف مكتومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي أنجز مهمة تقديم تشكيلةٍ كاملةٍ بالأسماء والحقائب بمواصفاتِ المبادرة الفرنسية، ردّ عليها عون بسابقةٍ دستورية تمثّلت بطرْحٍ حكومي متكاملٍ اعتبر خصومه أنه بمواصفاتِ رغبةِ فريق العهد بأن يكون له الثلث المعطّل في حكومةٍ مرشّحة لأن تعمّر لِما بعد انتهاء ولاية عون.