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لبنان
لا حكومة والصراع سيزداد قساوة.. الحريري أراد منع إحراج ماكرون وهم واحد للتيار
Lebanon 24
14-12-2020
|
06:11
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كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تأليف الحكومة ليس من أولويات أحد الصراع السياسي يتأجّج… والانهيار كذلك": " بعد أن ظن البعض أن فرص الإنقاذ صارت قريبة، بمجرد تحريك ملف التأليف الحكومي، أدرك أن الأيام المقبلة ستكون أصعب. ولذلك، صار بديهياً أن الأزمة أكبر من أن تسمح بلقاء يجمع عون والحريري قريباً. وبالتالي، فإنه لا حكومة ستبصر النور قريباً. حتى إن البعض يردّد أنه قد لا نشهد حكومة مجدداً، مذكّراً بأن من تسرّع في «إقالة» حكومة حسان دياب، ظناً منه أن المبادرة الفرنسية ستعيد ترتيب الأمور بسرعة، يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ما وصل إليه البلد وما يمكن أن يصل إليه.
لذلك صار من السذاجة الحديث عن خلاف على معايير أو على الرؤية الحكومية، بل هو أبعد من ذلك بكثير. هو صراع سيزداد قساوة في الفترة المقبلة على الخيارات السياسية، في بلد انتهت فيه السياسة يوم ازداد عدد الفقراء وتوقفت عجلة الاقتصاد، وازدادت فيه الخشية من توقف الخدمات الأساسية. لكن كان لافتاً في هذا السياق تحميل تلفزيون "أن بي أن"، في مقدمة نشرته الإخبارية، المسؤولية إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه «بات معروفاً أن لا حكومة حالياً بعد الألغام التي زرعت أمام الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي قدم تشكيلته النهائية لرئيس الجمهورية ميشال عون، وينتظر رفع الفيتو الرئاسي عن حكومته الموعودة». كما أشار إلى أن «ما يجري اليوم ليس تشاوراً حول تشكيل الحكومة، ما يجري هو تنازع على الصلاحيات، وهو أمر قد يجر البلاد الى ما هو أسوأ وأخطر».
فادي صوان ربما أخطأ، لكن خطأه ليس بالادعاء على رئيس حكومة ووزراء سابقين، بل في عدم ادعائه على كل المسؤولين عن بقاء نيترات الأمونيوم في المرفأ، من دون اتخاذ أي إجراءات للتخلص منها. لكن أحداً لا يعرف إن كان سيفعل. ولذلك تحديداً قطعت الطريق عليه، من كل المتضررين المحتملين".
وأضافت: "تلك مسألة كشفت أن الحريري بتشكيلته الصورية لم يكن همّه البدء بمسيرة الإصلاح أو الإنقاذ كما يعد، بل أراد أن يمنع عنه الإحراج أمام الرئيس الفرنسي الذي يزور لبنان يوم 22 الجاري. ادّعاء صوان أعطاه المبرر ليقطع الطريق على أي فرصة للتأليف. صار واضحاً أن الحريري إنما يريد أن يحمل مفتاح التكليف في جيبه، منتظراً متغيراً ما، لا أحد يعرف إن كان سيأتي. لكنه إلى ذلك الحين، أراد أن يتأكد أن أحداً غيره لن يدخل السراي. على المقلب الآخر، فإن التيار الوطني الحر صار أكثر وضوحاً في تحديد أولوياته. منذ العقوبات على جبران باسيل، لم يعد من أولوية لديه سوى المعركة القضائية، حتى لو انتهت ولاية رئيس الجمهورية من دون حكومة. بالنسبة إليه تلك فرصته الوحيدة لإعادة إحياء «الإصلاح والتغيير". لقراءة المقال كاملاً
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