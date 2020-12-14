انفجار المرفأ.. بدل إيجار منزل لـ800 عائلة لمدة 3 أشهر وهذه التفاصيل

الأمم المتحدة تدعم متضرري انفجار المرفأ: بدل إيجار منزل لـ800 عائلة لمدة 3 أشهر

كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الأمم المتحدة تدعم متضرري انفجار المرفأ: بدل إيجار منزل لـ800 عائلة لمدة 3 أشهر": "بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تفجير مرفأ بيروت، لا يزال العديد من السكان بعيدين من منازلهم ويعيشون في مساكن مؤقتة أو ملاجئ مشتركة أو في منازل أصدقائهم وعائلاتهم، والبعض الآخر لا يزال يقطن في منازله رغم تضرّرها وتعرّض بعضها لخطر الانهيار، خشية فقدانهم حقهم بالعودة.أنهَت بلدية بيروت، بإشراف محافظ بيروت وبدعم من برنامج «موئل الأمم المتحدة» (UN-Habitat)، المَسح الذي أجرته لعدد المباني المتضررة الناجمة عن الانفجار، والذي شمل جميع أنواع المباني في دائرة قطرها 2 كلم من موقع الانفجار، وقدّر عددها بنحو 10280. وقد أظهر المسح انّ الانفجار خلّف أضراراً جسيمة على مستويات متعددة وتدمير مساحات شاسعة من النسيج العمراني داخل الحدود البلدية لبيروت وبرج حمود.وخلال المسح جرى تقسيم بيروت الى منطقتين كبيرتين، ضمّتا:المنطقة الاولى: المدور، الرميل، الصيفي، الاشرفية 1، وسط بيروت، المرفأ، زقاق البلاط، الباشورا، ومينة الحصن.المنطقة الثانية: راس بيروت، المزرعة، المصيطبة، عين المريسة، والاشرفية 2.وجرى تقسيم النتائج إلى 5 فئات من أجل فَهم مدى الضرر، والتأثيرات الهيكلية على وجه الخصوص، وتحديد المباني المعرّضة لخطر الانهيار وبحاجة إلى الإخلاء فوراً. وهذه الفئات هي:- إنهيار تام: يشمل المباني التي تعرضت للانهيار الكامل ويبلغ عددها 7.- غير آمن إخلاء: يشمل المباني غير السليمة من الناحية الهيكلية وتتطلب الإخلاء، وبلغ عددها 208 مبان.- إستخدام مقيد: يشمل المباني التي لحقت بها أضرار جسيمة في المكونات المعمارية (سقوط العناصر المعمارية التي قد تؤثر على السلامة العامة) وعددها 483 مبنى.- آمن، ضرر طفيف: سشمل المباني التي تعرضت لعيوب بسيطة، مثل تكسير الزجاج. والمباني التي لم تتأثر على الإطلاق تندرج تحت هذه الفئة أيضاً وعددها 6822.- غير مصنّف: المباني التي لم يتم مسحها ويبلغ عددها 2236.برج حمودتوسّع المسح، خصوصاً في برج حمود، فقسّمها إلى 7 مناطق، وجرى توزيعها على 40 منطقة عمليات لهذا الغرض. والمناطق هي:- الواجهة البحرية، وجرى تقسيمها الى 10 مناطق عمليات- مرعش، ويضم 6 مناطق عمليات- طراد، ويضم 6 مناطق عمليات- سيس، ويضم 6 مناطق عمليات- النبعة، وتضم 5 مناطق عمليات- اغابيوس، وتضم 4 مناطق عمليات- اضنا، وتضم 3 مناطق عمليات.ولقد أظهرت نتائج المسح في برج حمود انّ عدد المباني غير الآمنة والتي تستوجب الاخلاء هو 4، امّا عدد المباني التي لحقت بها أضرار جسيمة في المكونات المعمارية فيبلغ 182، أمّا المباني الآمنة وأضرارها طفيفة فهي 1957.مساعدات نقديةإستند برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) الى هذا المسح، ليُطلق برنامج مساعدات الى العائلات المتضررة، فأعلن عن تخصيص مساعدات نقدية لإيواء 800 أسرة، يستفيد منها 4000 شخص، لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك بتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (UNCERF)، وبالتعاون مع الجمعية البولندية للمساعدات الدولية (PCPM)". لقراءة المقال كاملاً