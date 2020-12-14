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لبنان
الحل الوحيد يكمن بقيام جمهورية جديدة.. هذه فرصة عون الوحيدة!
Lebanon 24
14-12-2020
|
06:42
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كتب شارل جبور في "الجمهورية": وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة الأولى في العام 2016 وضعَ الجمهورية اللبنانية أمام مسارين: مسار الإنقاذ نحو استعادة الدولة مقوّماتها مع شخص يريد ان يُنهي حياته السياسية بإنجاز وطني استثنائي، ومسار إسقاط «جمهورية الطائف» التي تسبّب أو سَرّع بولادتها من خلال الحروب التي خاضها وشنّها، بدءاً من «حرب التحرير» وصولاً إلى «حرب الإلغاء».
ما حصل في العام 1988 على أثر تسليم الرئيس أمين الجميّل العماد عون رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية، يحصل نفسه اليوم، فلو اختار الجميّل شخصية أخرى لترؤس الحكومة الانتقالية لكان اختلفَ مسار الأمور وتبدّل، ولكنّ اختيار عون أدّى إلى تسريع نهاية الجمهورية الأولى وولادة «اتفاق الطائف» على عجل في محاولةٍ لإنهاء «حرب التحرير» التي أنتجَت «وثيقة الوفاق الوطني»، وسرعان ما عالجها بحربٍ أخرى داخل المنطقة الشرقية، فأطاحَت كل التوازن الذي كان يمكن إرساؤه في الاتفاق الجديد، الأمر الذي أدخلَ لبنان في العصر السوري.
ولم يكن من السهل التخَلُّص من الهيمنة السورية لولا حصول تطورات تندرج في باب الأعاجيب أكثر منها في باب الأحداث العادية، ففي سنة واحدة (2000) خرجت إسرائيل من لبنان وتوفي حافظ الأسد. والخروج الإسرائيلي نقل الاشتباك فوراً مع الوجود السوري، الذي لم يكن من السهل إدارة مواجهة متكافئة معه لو لم تنتقِل السلطة في سوريا من الأب إلى الابن، ولكن التطورات لم تقف عند هذا الحد، إنما حصل ما لم يكن في الحسبان مع زلزال 11 أيلول 2001 وارتداداته عالمياً، وتحديداً في الشرق الأوسط، مع إسقاط نظامَي «طالبان» وصدام حسين وصدور القرار 1559 وما أعقَبه من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
كان يمكن للجيش السوري ان يبقى في لبنان لنصف قرن او قرن أو أكثر، ولكنّ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، الذي حصل لاعتبارات وحسابات إسرائيلية داخلية، أدى إلى إعادة خلط الأوراق اللبنانية، كما انّ أيلول الأسود في أميركا أدى إلى إعادة خلط الأوراق في المنطقة، وبالتالي من كان يقول انّ إسرائيل ستنسحب وانّ زلزال أيلول سيقع؟
ومع هذه التطورات انتقل لبنان من الهيمنة السورية إلى الخلاف بين مشروعين تجسّدا في 8 و 14 آذار، وقد أدى هذا الخلاف إلى ترنُّح الوطن، فلا «العبور إلى الدولة» تحقّق، ولا «حزب الله» تمكّنَ من ان يُكمل الدور نفسه للنظام السوري لاعتبارات خارجية وداخلية كثيرة، فغرق لبنان في وحول النزاعات والانقسامات الداخلية التي ترافقت مع انسحاب خارجي تدريجي منه، وصولاً إلى لحظة انتخاب عون رئيساً للجمهورية التي وضعت البلد أمام مفترق طرق: فرملة الانهيار وإعادة الاعتبار للجمهورية عن طريق التخفيف من تأثير «حزب الله» ودوره ونفوذه إلى الحد الأدنى والتركيز على بناء الدولة وإدارتها في انتظار التسوية في المنطقة، او تسريع وتيرة الانهيار من خلال إعطاء الأولوية للخلافة الرئاسية وإهمال كل الجوانب الوطنية. ولكن سرعان ما سلكَ لبنان المسار الثاني، فتكرر في 2016 سيناريو 1988 نفسه مع اختلاف الوسائل التي كانت عسكرية في ثمانينات القرن الماضي، وتحولت مالية في المرحلة الثانية من تَسلّمه السلطة، ولكن في المرحلتين العنوان نفسه كان السبب في الانهيار وهو السعي المستميت إلى رئاسة الجمهورية.
فمَن كان يتصوّر مثلاً انّ عون، الذي خرج من القصر الجمهوري في 13 تشرين 1990 سيعود إليه في 31 تشرين 2016؟ ومن كان يتصور انّ وصول عون في المرة الأولى أطاح الجمهورية الأولى، ووصوله في المرة الثانية أطاح او يكاد يطيح الجمهورية الثانية التي لم تعد قيامتها ممكنة في مطلق الحالات؟ من الصعب تفسير هذا اللغز خارج إطار القضاء والقدر، او بكل بساطة بسبب سوء الممارسة السياسية في المرتين، حيث انّ تجَنُّب السقوط في أواخر الثمانينات كان متاحاً، كما تجنبه أخيراً كان ممكنا أيضاً.
ومَن يراقب كيف تُفتح الملفات القضائية وتقفل والعفن الذي يخرج منها، ومن يراقب الدرك الذي وصلت إليه الدولة على شتى المستويات المالية والسياسية والإدارية والشعبية، يخرج بانطباع واحد وأكيد وهو ان الترميم لم يعد ممكناً، وان لا قيامة للجمهورية الحالية التي حوّلت لبنان دولة فاشلة من رأسها إلى أخمص قدميها، وانّ الحل الوحيد يكمن في قيام جمهورية جديدة على أنقاض الجمهورية الحالية التي سيختصرها التاريخ يوماً بجمهورية الفشل.
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المصدر: الجمهورية
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