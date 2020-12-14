إصابة جديدة في رشدبين

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، تسجيل اصابة جديدة وهي تلتزم الحجر، مؤكدة انها "تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص PCR". كما طلبت ممن خالطوا المصابة الأسبوع الماضي "التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة".واشارت لجنة الطوارئ إلى أن "الاجراءات التي تتخذها هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم وأهالي البلدة، واضعة كل إمكاناتها في تصرفهم"، آملة من الجميع "التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515".