سرقة سيارات في طرابلس (صورة)

شهدت طرابلس مساء أمس الأحد سرقة 3 سيارات من مناطق مختلفة، حيث اقدم المجهولون على سرقة السيارات من الزاهرية والقبة والميناء، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



ومن ضمنهم سيارة نوع هيونداي تحمل اللوحة رقم 165013 T تعود ملكيتها للسيدة "ج.ز." من امام منزلها في منطقة الزاهرية.