لبنان

يوم إلقاء القبض على صدام حسين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-12-2020 | 09:26
A-
A+
Doc-P-774805-637435351149984553.jpg
Doc-P-774805-637435351149984553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب عامر جلول لـ"لبنان24":  مثل هذا اليوم منذ سبعة عشرعاماً أي عام 2003، تم العثور على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من قبل القوات الأميركية بعد الوشي به من قبل بعض المقربين له حسب الروايات المتداولة.

 

يقول نابليون بونابرت "إن التاريخ مجموعة من الأكاذيب المتفق عليها". يعتقد الكثير منا أن الأميركيين جاؤوا إلى المنطقة من أجل تحرير العراق من الديكتاتورية والدفاع عن الدول الخليجية والأسلحة البيولوجية والكيمائية، وطبعاً هذا هراءٌ بهراء، فإن المصالح والسياسة النفعية لا يهمها الأسلحة ولا الديكتاتوريات. فلقد جاءت أميركا إلى الشرق الأوسط لعدة أسباب منها النفط وإضعاف العراق الذي كان يشكل تهديداً لإسرائيل، وهذا السبب أدى إلى تحالف إيران مع الولايات المتحدة خصوصاً في الحرب الإيرانية من خلال فضيخة إيران غيت، ومن خلال إعطاء إيران معلومات لإسرائيل لضرب مفاعل تموز النووي العراقي.

 

في مذكرته "الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات" يقول الصهيوني أوديد ينون: "إن في قوة العراق خطورة على إسرائيل في المدى القريب أكبر من الخطورة النابعة من قوة أية دولة أخرى". وبناء عليه يجب إضعاف العراق وتقسيمه في أول خطوة من خطوات مشروع الشرق الأوسط الجديد؛ كما نص هو على ذلك وتابعه برنارد لويس وغيره من الساسة الأميركيين. يعلق على هذا المشروع، "الشرق الأوسط الجديد"، أستاذ الجيوبولتيك في جامعة السوربون المسيحي اللبناني الدكتور نبيل خليفة في كتابه "استهداف أهل السنة" بقوله: "إن المخطط الموضوع للشرق الأوسط منذ الربع الأخير من القرن العشرين ويشارك فيه الغرب وإسرائيل وإيران له ثلاثة أهداف أساسية: أولها إزاحة النفوذ العربي- السني عن دول شرقي المتوسط واستبداله بالنفوذ الإيراني- الشيعي…".

 

لقد اخطأ صدام حسين في الكثير من القضايا الداخلية وحربه على الكويت والتي هي مكيدة اميركية من أجل دخولهم للمنطقة وبدء مخططهم، ولكن رغم كل تلك الأخطاء إلا أنه خسر العرب حائطاً منيعاً في العراق للتوسع الإيراني الفارسي وداعماً أساسياً للقضية الفلسطينية ضد إسرائيل، ولم يكتشفوا هذا الشيء إلا عندما بدأت إيران بتصدير ثورتها بعد سقوط النظام العراقي وبدأت حالة "تفريس" كل من العراق واليمن وسوريا ولبنان.

 

لا بد للعرب من أن يدركوا أن لا صديق للأميركي. فصديقه هو المصلحة ومصلحة الغرب اليوم مع إيران وإسرائيل ضد الدول العربية وتنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:01 | 2020-12-14
14:45 | 2020-12-14
14:30 | 2020-12-14
14:10 | 2020-12-14
13:41 | 2020-12-14
13:24 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website