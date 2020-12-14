لبنان

اغلاق مدارس الاونروا في عين الحلوة.. ووقفة احتجاجية على تقليص الخدمات

Lebanon 24
14-12-2020 | 09:46
A-
A+
Doc-P-774808-637435361030108244.jpg
Doc-P-774808-637435361030108244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد عضو اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي الى اغلاق مدارس الاونروا صباح اليوم داخل المخيم، بالاضافة إلى موقف الاونروا في صيدا ومكتب مدير منطقة صيدا، احتجاجا على تقليص الاونروا خدماتها ورفع الدعم المدرسي".

وقال الرفاعي: "قمت صباح اليوم، في خطوة احتجاجية، بإغلاق مدارس الاونروا داخل المخيم وموقف الاونروا ومكتب مدير منطقة صيدا لانه لم يعد السكوت عن هذه الممارسات مقبولا، من تقليص خدمات الوكالة ووقف الدعم المدرسي وتوقيف نحو 400 استاذ عن العمل"، معتبرا ان "هذا الامر سياسي يصب في مصلحة الاميركي والاسرائيلي بهدف توقيف الاونروا عن العمل تدريجيا، وبالتالي إنهاء القضية الفلسطينية وتيئيس الفلسطينيين لانهاء حق العودة وتهجيرهم وخصوصا في لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:01 | 2020-12-14
14:45 | 2020-12-14
14:30 | 2020-12-14
14:10 | 2020-12-14
13:41 | 2020-12-14
13:24 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website