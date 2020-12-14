اغلاق مدارس الاونروا في عين الحلوة.. ووقفة احتجاجية على تقليص الخدمات

عمد عضو اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي الى اغلاق مدارس الاونروا صباح اليوم داخل المخيم، بالاضافة إلى موقف الاونروا في صيدا ومكتب مدير منطقة صيدا، احتجاجا على تقليص الاونروا خدماتها ورفع الدعم المدرسي".وقال الرفاعي: "قمت صباح اليوم، في خطوة احتجاجية، بإغلاق مدارس الاونروا داخل المخيم وموقف الاونروا ومكتب مدير منطقة صيدا لانه لم يعد السكوت عن هذه الممارسات مقبولا، من تقليص خدمات الوكالة ووقف الدعم المدرسي وتوقيف نحو 400 استاذ عن العمل"، معتبرا ان "هذا الامر سياسي يصب في مصلحة الاميركي والاسرائيلي بهدف توقيف الاونروا عن العمل تدريجيا، وبالتالي إنهاء القضية الفلسطينية وتيئيس الفلسطينيين لانهاء حق العودة وتهجيرهم وخصوصا في لبنان".