رأى الوزير السابق مروان شربل أن القاضي فادي صوان يقف بين ضغطين: الأول الشارع والثاني ضغط الطوائف المستجد.

وسأل شربل لماذا لم يتحرك مجلس النواب بعد أشهر على انفجار المرفأ؟

وإذ لفت الى نص المادة 70 في الدستور، استغرب عدم صدور أي قانون منذ سنوات حتى اليوم من أجل تطبيقها، مناشدا في حديث الى "صوت كل لبنان"، مجلس النواب انهاء الجدال بين القضاء والمجلس حول صلاحيات كل منهما من خلال اصدار قانون متعلّق بالمادة 70 .

وشدد شربل على ضرورة أن يكشف قاضي التحقيق اذا كانت هناك مسؤولية على القاضي الذي أعطى الأوامر بتفريغ الباخرة في العنبر رقم 12 .

واعتبر انه قبل معرفة من فجر المرفأ، من حق المواطنين وأهالي الضحايا معرفة كيف وصلت النيترات ولماذا أفرغت في المرفأ.