لبنان

توقيف عصابة سرقة دراجات آلية تنشط ضمن بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
14-12-2020 | 10:28
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صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخـلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من قبل مجهولين طالت دراجات آلية من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، ولاسيما بعد أن تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر عمليّة سرقة دراجة آلية بالقرب من مستشفى جبل لبنان.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هوية جميع المشتبه بهم في عمليات السرقة، وهم:

ع. ا. (مواليد عام 1993، لبناني)
ا. ا. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق الجرمية في مجال السرقة والمخدرات
ن. ي. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 2-12-2020 وفي منطقة الشويفات، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيف الأول الذي تبيّن تورطه أيضاً بقضايا سرقة سيارات.

بتاريخ 4-12-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، استطاعت توقيف الثاني والثالث في محلة الحدث على متن دراجة آلية (تم ضبطها)، وتبيّن أنها كانت تستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفّذوا العديد من عمليات السرقة في مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وببيعها داخل أحد المخيمات في محلة الضاحية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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