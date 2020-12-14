زيارة ماكرون... تمهيدا لمرحلة بايدن

اكدت مصادر مطلعة أن الكثير من الايجابيات ستخرج من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقررة في ٢٢ الشهر الحالي.واشارت المصادر الى أن الفرنسيين يعلنون من خلال زيارة ماكرون أن لبنان مقبل على تحضير الارضية لمرحلة تبدل الادارة الاميركية ووصول جو بايدن الى البيت الابيض.وقالت المصادر إن زيارة ماكرون لن تكون مشابهة لزيارة آخر المبعوثين الفرنسيين، ولن تهدف الى الضغط على القوى السياسية، بل ستعمل على رسم خارطة طريق تستفيد منها فرنسا ولبنان في المرحلة المقبلة.