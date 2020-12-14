العثور على رمانة يدوية صالحة للاستعمال في سن الفيل (صورة)

عُثر على رمانة يدوية في منطقة سن الفيل شارع فنرجيان، وفق ما أفادت قناة "OTV". والقوى الامنية تضرب طوقا امنيا في المكان.

وأشارت "OTV" الى أن القنبلة نوعها هجومية شرقية وعثر عليها مرمية على جانب الطريق وهي صالحة للاستعمال.