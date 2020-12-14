لبنان

العثور على رمانة يدوية صالحة للاستعمال في سن الفيل (صورة)

Lebanon 24
14-12-2020 | 10:42
A-
A+
Doc-P-774828-637435395269741208.jpg
Doc-P-774828-637435395269741208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُثر على رمانة يدوية في منطقة سن الفيل شارع فنرجيان، وفق ما أفادت قناة "OTV". والقوى الامنية تضرب طوقا امنيا في المكان.
 
وأشارت "OTV" الى أن القنبلة نوعها هجومية شرقية وعثر عليها مرمية على جانب الطريق وهي صالحة للاستعمال.
مواضيع ذات صلة
حادث صدم أنهى حياة طالبة في "اللبنانية".. ومطالبات بجسر للمشاة
lebanon 24
14/12/2020 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل رامبلينغ ولوريمير: لاستيعاد دور لبنان في محيطه والعالم
lebanon 24
14/12/2020 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن توجه الاتحاد العمالي العام لالغاء تحركه المقرر بعد غد الاربعاء (صوت لبنان 100.5)
lebanon 24
14/12/2020 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البريطاني كريس رامبلينغ اكد بعد لقائه الرئيس عون انّ بريطانيا ستبقى الى جانب لبنان ومؤسساته، والجنرال جون لوريمير شدّد على أهمية التعاون العسكري اللبناني - البريطاني
lebanon 24
14/12/2020 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24

سن الفيل

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:01 | 2020-12-14
14:45 | 2020-12-14
14:30 | 2020-12-14
14:10 | 2020-12-14
13:41 | 2020-12-14
13:24 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website