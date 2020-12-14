الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 14/12/2020 ما بين الساعة 10.00 والساعة 13.00، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة حنوش - سلعاتا".واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 26،25،24،20،19،18،14،12/12/2020، ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها استعمال ذخيرة حية".واصدرت المديرية بيانا ثالثا، اعلنت خلاله ان "طائرة تابعة للقوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية، بتاريخ 14/12/2020 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00، على الشاطىء المقابل لثكنة ميلاد النداف - عمشيت، بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".وفي بيان رابع، اشارت المديرية الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ:15/12/2020 ما بين الساعة 18.00 والساعة 20.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سقي أبو علي - طرابلس، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".كذلك اعلنت المديرية في بيان خامس، انه "اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 11و14/12/2020 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان سادس، اشارت المديرية الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 15،12،3،2/12/2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".واعلنت في بيان سابع، ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1/12/2020 ولغاية 31/12/2020، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".وفي بيان ثامن، اشارت المديرية الى ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 16/11/2020 ولغاية 23/12/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات".