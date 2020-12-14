لبنان

مازوت من كاريتاس إلى عائلات محتاجة في جزين

Lebanon 24
14-12-2020 | 11:18
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وزعت مؤسسة "كاريتاس"- جزين كميات من مادة المازوت على العائلات المحتاجة في المدينة ومنطقتها، لمناسبة حلول الأعياد ونظرا لارتفاع أسعار المحروقات.
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