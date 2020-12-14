مهامهما انتهت.. عون يلتقي السفير البريطاني والمستشار الاعلى للدفاع بالشرق الأوسط

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، المستشار البريطاني الاعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمير، والسفير البريطاني كريس رامبلينغ، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام السفير في لبنان، ومهمة الجنرال لوريمر في المنطقة.