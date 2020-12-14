بعد استشهاده بانفجار المرفأ.. شقيق جو بو صعب يحتفل بعيده: اليوم عيدك الاول بالسما

نشر بيتر بو صعب شقيق العنصر في فوج إطفاء بيروت الشهبد جو بو صعب صورة له وهو يقطع قالب حلوى بمناسبة عيد ميلاد شقيقه الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت ، وأرفق الصورة بتعليق: "هل سنة انا عم قص غاتو عيدك يا خيي ، بس هل سنة الغصة بقلبي كبيرة بس انا اكيد انك مبسوط مع يسوع ... الله يرحمك بحبك من قلبي ".

وكان قبل ساعات قد نشر بيتر صورا لجو وهو يقطع قالب عيد ميلاده في سنة سابقة، وكتب معلقا: "اليوم عيدك الاول بالسما بس انتا باقي للابد بي قلب خيك ما رح انساك بحياتي بحبك كتيررررر جو حبيب قلبي انتا الله يرحمك نفسك بلسما مع يسوع".