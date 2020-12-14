لبنان

عون ينتقم من الطائف!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2020 | 12:30
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منذ عودته من المنفى يعمل الرئيس ميشال عون على ضرب اتفاق الطائف، وفي احسن الاحوال على ادخال تعديلات جوهرية عليه او تكريسها، الامر الذي يعيد لرئاسة الجمهورية بعض بريقها.
كان ذلك قبل وصوله الى الرئاسة. في احدى المرات اختلق اشتباكاً سياسياً حول ألـ التعريف، "يقال الرئيس لرئيس الجمهورية فقط، والباقي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب"..
في الواقع حقق عون الكثير بالميزان اللبناني. اعاد المسيحيين إلى السلطة السياسية واقعياً. بدل قانون الانتخاب مرتين ليحصلوا على نواب ينتخبونهم، وفرض ان يسموا ١٥ وزيرا في الحكومة بعدما كان زعماء باقي الطوائف يختارون جزءاً من هؤلاء.
اكمل عون الرئيس ما بدأه عون الزعيم، فتقصد ان يترأس عدداً كبيراً من جلسات مجلس الوزراء ليكون هو عمليا رئيس السلطة التنفيذية مستفيدا من حصة الرئيس الوزارية التي فرضها ايضاً.
وها هو اليوم يحاول ان يكون شريكا كاملا في تشكيل الحكومة. فمرة يدخل الى الحياة السياسية مفهوم التشكيل قبل التكليف، وهو في الواقع مفهوم يعني ان يقدم رئيس الحكومة الذي يرغب ان يُكلف اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية لكي يقوم الاخير بالاتفاق معه اولا قبل ان يسمح له بالحصول على اصوات الكتل النيابية.

كذلك يعمل عون على استخدام توقيعه في فرض شروطه، وها هو لا يوقع على اي مسودة حكومية لا تعجبه، يريد ان يسمي الوزراء كما يفعل رئيس الحكومة والا لن يوقع حتى لو اعجبته التشكيلة.
 
في كل ما يحصل عامل مشترك واحد، هو صلاحيات الرئيس التنفيذية التي يجب ان تكون على حساب رئيس الحكومة الشريك الاساسي في السلطة التنفيذية، ولعل عون الذي وجد ان عهده فشل من نواحي عدة، يعمل على انجاحه في تكريس تغير ما في شكل النظام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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