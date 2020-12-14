وزني يوقع مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الامان الاجتماعي

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "استنادا إلى التفويض الذي أعطي إليه بتاريخ 3/12/2020، وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني في 10/12/2020 على محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان بقيمة 246 مليون دولار، على أن يتم عرضه على مجلس أمناء البنك الدولي المقرر في 17/12/2020".