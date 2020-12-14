لبنان

اعتصام أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع صوان

Lebanon 24
14-12-2020 | 12:26
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نفذ محتجون اعتصاما، أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان.

وألقت حياة أرسلان كلمة أكدت فيها "الدعم المطلق للقاضي صوان"، وقالت: "يجب أن يستدعي كل مرتكب، وعليه ألا يتراجع لان سلطته من الشعب. نراهن عليه لأخذ موقف تاريخي، ويجب أن يعود القضاء سلطة مستقلة. نطالب بأن يسجل له كبطل، لان المسؤولين في هذا البلد يحاولون أخذ الأمور إلى طوائفهم من أجل مصالحهم الخاصة".

من جهته، أكد رئيس "جبهة السيادة اللبنانية" بهجت سلامة "دعم القاضي صوان وكل قاض مستقل". وقال: "اذا كانت الدولة ضده فيجب أن يعرف أن الشعب معه. فالعدالة لا تتجزأ وليس لها مذهب أو طائفة، وكل مرتكب لجرائم كبرى او صغرى يجب ان تطبق العدالة بحقه، خصوصا وان إحدى نتائج هذه الجرائم كانت تفجير المرفأ".
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