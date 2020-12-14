لبنان

بلدية اجدعبرين: اصابة جديدة في البلدة

Lebanon 24
14-12-2020 | 12:29
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أعلنت بلدية اجدعبرين -الكورة في بيان،" تسجيل اصابة جديدة بفيروس الكورونا لاحد أبناء البلدة، وهو محجور في منزله ويتبع تعليمات البلدية"، وطلبت البلدية من "جميع المخالطين الاتصال بها لتنظيم فحص "PCR" لهم ، والبقاء في منازلهم لحين صدور النتيجة".
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