إصابة جديدة بكورونا في بشمزين

اعلنت بلدية بشمزين في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب من البلدة، حيث أجرى فحص ال PCR وأتت نتيجته ايجابية، مؤكدة أن "نتيجة عائلته سلبية".

وطلبت البلدية من "جميع المخالطين إلتزام المنزل وعدم إجراء فحص الPCR قبل ابلاغها"، مشددة على "ضرورة التزام الإجراءات الوقائية ووضع الكمامة".