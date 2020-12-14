لبنان

كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة

Lebanon 24
14-12-2020 | 12:50
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 عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي يوم الاحد الماضي، جمعية عمومية عبر تطبيق Zoom، في حضور رئيس الجمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد كركي ومشاركة المديرالعام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ورؤساء وممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي (الاردن، تونس، السودان، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، الجزائر، اليمن)، إضافة الى ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة وممثل عن مكتب العمل العربي.

افتتح الجلسة رئيس الجمعية الدكتور كركي بكلمة ترحيبية بالمشاركين، ثم تطرق الى آثار جائحة كورونا على أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، داعيا هذه المؤسسات الى "رسم استراتيجيات وخطط تتلاءم مع ظروف وتداعيات هذه الجائحة على كافة الصعد.

ثم كانت كلمة للمدير العام للمنظمة فايز المطيري اثنى فيها على "الجهود التي تبذلها الجمعية في تحقيق الاهداف المرجوة منها كما وضع خارطة طريق لعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمواضيع التي من المفترض التركيز عليها، لا سيما توسيع شمولية الضمان الاجتماعي وكيفية التعاطي مع جائحة كورونا والعمل على تطبيق اتفاقيات العمل العربية في مجال الضمان الاجتماعي". وأكد دعمه الكامل لأعمال ونشاطات الجمعية وأثنى على جهود ونشاط رئيس الجمعية العربية.

بعدها باشرت الجمعية مناقشة واقرار جدول الاعمال المحدد فتم تجديد انتخاب الدكتور محمد كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية خامسة، كما تم انتخاب المدير العام لهيئة التقاعد في دولة فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبا للرئيس وتعيين السيد محمد خليفة مسؤولا ماليا للجمعية.

كما أقرت الجمعية خطة عملها وأنشطتها للعامين 2021-2022 كالتالي:
1- التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.
2- تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسيع الشمولية والاندماج الاجتماعي.
3- التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي.
4- تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في التأمينات الاجتماعية.


وفي الختام، تقدم رئيس الجمعية الدكتور كركي بالشكر والامتنان من السادة المشاركين على اعادة انتخابه وتجديد الثقة به لولاية جديدة ، متمنيا لهم ولجميع الشعوب العربية "موفور الصحة والسلام، وأن ينتهي هذا الوباء ويحفظ الانسانية جمعاء من مخاطره".
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