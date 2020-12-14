لبنان

مأساة في عكار.. قتيل وجرحى بإطلاق نار باتجاه مقهى (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2020 | 13:10
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أفاد مراسل "لبنان 24"  عن تجدد اشكال سابق بين عائلة من فنيدق- عكار وعائلة أخرى من بلدة حرار- عكار حيث تطور الى اطلاق نار واصابة 3 أشخاص.

وفي التفاصيل، قام عدد منشبان العائلة الاولى باطلاق النار باتجاه مقهى في بلدة حرار كان بداخله شبان من العائلة الثانية فأصيب 3 أشخاص، وقد توفي أحدهم متأثراً باصابته.

وقد نزل عدد من المسلحين الى المكان من الطرفين، وتشهد المنطقة ظهور مسلح من العائلتين.

وقد تم نقل المصابين الى المستشفى للعلاج في حين تم نقل جثة القتيل بسيارة نوع مرسيدس.
 
 
وبحسب الوكالة الوطنية، أصيب ثلاثة أشخاص بإطلاق نار من سلاح حربي باتجاه احد المقاهي في بلدة حرار- عكار من قبل مجهولين يستقلون سيارة معروفة الاوصاف، وتم نقلهم الى مستشفى الحبتور في البلدة، وأحدهم حالته حرجة. وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها وتعقباتها لكشف هوية الفاعلين ومسببات الحادثة وخلفياتها.

وساد حال من القلق العام في البلدة والبلدات المجاورة.
 
 
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