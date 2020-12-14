لبنان

عون استقبل رامبلينغ ولوريمير: لاستيعاد دور لبنان في محيطه والعالم

Lebanon 24
14-12-2020 | 13:24
A-
A+
Doc-P-774884-637435492028657046.jpg
Doc-P-774884-637435492028657046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في "أن يتمكن لبنان من تجاوز الصعوبات التي يمر بها حاليا"، داعيا الى "تضافر جميع الجهود من اجل ان يستعيد لبنان دوره في محيطه والعالم"، لافتا الى ان اللبنانيين "الذين عانوا خلال هذه السنة من صعوبات اقتصادية ومالية وصحية، يتطلعون الى المجتمع الدولي ليقف الى جانبهم ومساعدتهم في انهاض بلدهم من جديد واخراجهم من الازمات التي تراكمت عبر السنين".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير البريطاني كريس رامبلينغ وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة السفير رامبلينغ في لبنان والجنرال لوريمير في المنطقة.

الرئيس عون
ونوه الرئيس عون بـ"الجهود التي بذلها السفير البريطاني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة".

وأشاد بدور الجنرال لوريمير في تطوير التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني من خلال المساعدات العسكرية التي تضمنت بناء 41 برج مراقبة و38 مركزا متقدما على الحدود البرية، إضافة الى 13 منظومة مراقبة متحركة وتدريب عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن وبناء مراكز للشرطة. كذلك شملت المساعدات البريطانية دعم القطاع التعليمي والمساعدة في ازمة "كورونا" والمساهمة في تمكين لبنان من تحمل عبء النزوح السوري، فضلا عن المساعدات العاجلة التي قدمت عقب الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

واكد الرئيس عون ان معركته "من اجل الإصلاح مستمرة والمجتمع الدولي يدعو الى تحقيق الإصلاحات كشرط أساسي لتقديم المساعدات للبنان للنهوض مجددا اقتصاديا وماليا".

رامبلينغ
بدوره، اعلن السفير رامبلينغ عن حزنه الشديد لمغادرته لبنان لاسباب عائلية خاصة، متمنيا للبنان "استعادة استقراره وعافيته وللشعب اللبناني التمكن من تجاوز الصعوبات التي يمر بها وطنهم"، لافتا الى ان بريطانيا "ستبقى الى جانب لبنان ومؤسساته، لا سيما الأمنية منها"، لافتا الى انه سيعمل من موقعه الجديد "على تطوير العلاقات بين البلدين".

لوريمير
من جهته، اكد الجنرال لوريمير "أهمية التعاون العسكري بين لبنان وبريطانيا"، وقدم خلفه الماريشال مارتن سامبسون الذي سيتولى مهمته ويزور من حين الى اخر لبنان للسهر على العلاقات بين الجيشين اللبناني والبريطاني لتحقيق المزيد من الإنجازات العسكرية.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:03 | 2020-12-14
20:39 | 2020-12-14
20:35 | 2020-12-14
19:50 | 2020-12-14
19:42 | 2020-12-14
18:48 | 2020-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website