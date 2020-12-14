لبنان

رويترز عن مصدر رسمي: حسان دياب يرفض الخضوع للاستجواب

Lebanon 24
14-12-2020 | 14:10
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني رسمي  قوله إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت".
 
وقال المصدر الرسمي وهو من مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما اشارت "رويترز" إن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق".
وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني، إن ضميره مرتاح فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

واستقال دياب بعد الكارثة لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
المصدر: رويترز
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