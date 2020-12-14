استدرجوه عبر أحد التطبيقات.. هذا ما حصل في سوق بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولا اقدم على سلب السوري ع. ر. م. هاتفه المحمول وسط سوق بعلبك التجارية بعد استدراجه عبر أحد التطبيقات بحجة شراء الهاتف.



