لبنان

قائمقام بشري: الوقاية السبيل الانجع لمحاربة الفيروس

Lebanon 24
14-12-2020 | 16:48
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 اكدت قائمقام بشري ربى الشفشق في بيان، أن "وباء كورونا يزحف إلى كل بيت وشارع وحي. يأخذ منا الصحة والقوة والأحباب، ينهك قوتنا ويختبر مناعتنا. لذلك ندعو الجميع إلى أخذ الموضوع على محمل الجد ومساعدة السلطة المحلية لتطويقه واعتباره عدوا متخفيا يحاول اجتياحنا في بيوتنا ليقلق راحتنا ويهدد أمننا الصحي. وحيث اننا نعاني من أزمة اقتصادية تنعكس على تأمين اللوازم الدفاعية المطلوبة من عقاقير وابر وفيتامينات وغرف عناية مشددة وخلافه".

اضاف: "لذلك وبناء لما تقدم. ان الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية هي السبيل الانجع والاوفر لمحاربة هذا الوباء والانتظار عليه وهو يتطلب منا شيئين لا ثالث لهما: الارادة والايمان، فتسلحوا بهما للنجاة من هذه الجائحة التي هزت أمننا الصحي والاجتماعي. حمى الله الجميع واعاننا وإياكم على اجتياز هذه المرحلة بسلام".
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