لبنان

سلسلة قرارات لوزير التربية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-12-2020 | 16:59
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب سلسلة قرارات تتعلق بالتعليم الخاص، وجاءت بحسب الشكل الآتي:
القرار رقم 588/م/2020: المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية  وجاء فيه:

المادة الاولى: تمدًد مهلـة قبـول اللوائح الاسمية لتلامذة المدارس الخاصة غيرالمجانية للعام الدراسي 2020 /2021 من تاريـخ 31/12/ 2020  ولغايــة تاريـخ 31/1/ 2021 كحد أقصى، تحت طائلة إتخـاذ الإجراءات القانونيــة بحق المدرسـة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خــلال الفترة الممددة، ولاسيما تطبيق المــادة الثانيـة من التعميم رقــم 64/م/ 2007 التـي "تنص على إلغـاء قرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرســة". 
                                                        
القرار رقم 589 /م/2020
المتعلق بتمديد مهلـة قبـول اللوائح الاسـمية لتلامذة المدراس الخاصة المجانية، وجاء فيه:  
 المادة الأولى: تمدّد مهلـــة قبــــول اللوائــح الأسـمية  لتـلامـذة المدارس الخـاصة المجانيــــة للعـــــام الدراســــي 2020/ 2021  فقط، من تــاريـخ 31/12/ 2020 ولغايـة تـاريخ  31/1/ 2021  كحـد أقصى، تحت طائلـة إتخـــاذ الإجراءات القانونيـة بحق المدرســــة  المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خـــلال 
الفترة الممدّدة، ولا ســيما تطبيق المــادة الثانيــة من التعميــم رقــــــم   64/ م/ 2007  التــي "تنص على إلغـاء قـرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرسـة".   
                                                 
                
القرار رقم 590/م/2020 
المتعلق بدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2020/2021 وجاء فيه: 
المادة الأولى : يسمح للجمعيات والأفراد أصحاب المدارس الخاصة المجانية التي لم تتمكن من فتح حساب مصرفي أن تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية نقدا إلى حين انتهاء الظروف الراهنة.

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