بيان لتجمع المطاحن حول اسعار الطحين... هذا ما جاء فيه

لفت تجمع المطاحن في لبنان، في بيان، الى أنه "بناء على تمني وزير الاقتصاد والتجارة (في حكومة تصريف الاعمال) راوول نعمه وبالاتفاق معه، يعلن التجمع ان المطاحن تطبق اسعار الطحين الاكسترا والزيرو نفسها كما هي سابقا حرصا منها على توفير هذه المادة بصورة عادية، وان مديرية الحبوب والشمندر السكري بدأت بدرس كلفة هذا الطحين، بالتعاون مع التجمع ليصار الى تحديد سعر الطن بقرار يصدر عن الوزارة".

وأشار الى ان "المطاحن تسلم هذا الطحين الى الافران يوميا وبالكميات نفسها".