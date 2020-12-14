مسيرة للشباب التقدمي للمطالبة بوقف قرار دولرة الأقساط الجامعية

دعت منظمة الشباب التقدمي الى مسيرة انطلقت من منطقة الكولا حتى مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، احتجاجا على قرارات الجامعات الخاصة رفع أسعار الأقساط، ولمطالبة وزارة التربية بالقيام بدورها لحماية مستقبل الطلاب.





شارك في المسيرة اعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: بلال عبدالله، هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، عضوا مجلس قيادة الحزب لما حريز وميلار السيد، مفوضو: الاعلام صالح حديفة، الطلبة والشباب محمد منصور، الشؤون النسائية منال سعيد، العدل والتشريع سوزان اسماعيل وشؤون الخريجين نضال جمال، نائب الامين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" عضو هيئة الاتحاد العمالي العام أكرم العربي، الأمين العام للمنظمة وأعضاء الأمانة العامة وحشد كبير من الطلاب والشباب.





وأمام وزارة التربية، ألقى الأمين العام للمنظمة نزار أبو الحسن كلمة قال فيها: "في بلد يتحكم في مفاصله عهد يبرع بسياسات التعطيل والتأجيل والانتقام بدلا من سياسات الانماء والإنقاذ والإصلاح، بات طلاب لبنان ضحية تردي الوضع الاقتصادي وغياب وزارة التربية والتعليم العالي".





أضاف: "بعد أن أمعن العهد بتغييب حكومة تصريف الاعمال واستبدالها بمجلس الدفاع الاعلى الدائم الانعقاد في بعبدا، باتت وزارة التربية غائبة أو مغيبة، متواطئة أو غير دارية، وبكل الاحوال غير مبادرة لحماية الطلاب. وبعد أن غابت الوزارة وصرفت أعمالها، وصرفت معها أي خطوة لدعم الجامعة اللبنانية لاستيعاب النزوح الطلابي إليها وتحديث مناهجها ورفع التدخلات السياسية عنها، ها هي تغيب مجددا بطريقة شبه ممنهجة عن التدخل مع إدارات الجامعات الخاصة لوقف ظاهرة دولرة الأقساط ورفع سعر الصرف. وإن كنتم عن حقوق الطلاب غافلين، وبمستقبلهم مستهترين، وعن دوركم غائبين، وعن رفع الاقساط غافلين، وإن غابت الوزارة، لن يغيب الطلاب ومعهم منظمة الشباب التقدمي عن رفع الصوت ومطالبتها بالتدخل فورا لوقف تذاكي إدارات بعض الجامعات التي باتت تفرض على طلابها دفع اقساطهم وفق سعر صرف مرتفع أو تزيد من أقساطها بشكل خيالي".





وتابع: "من هنا، ومن أمام وزارة التربية، تعاهد منظمة الشباب التقدمي طلاب لبنان أنها لن تتراجع عن مطالبتها الوزارة بالتدخل فورا مع إدارات الجامعات الخاصة لوقف قرار دولرة الأقساط والضغط باتجاه إعفاء كل الطلاب من الرسوم الأكاديمية والتشغيلية في الجامعات في وقت لا يستفيد الطالب من بعض الخدمات بالدراسة عن بعد. كما وسترفع المنظمة الصوت لمطالبة كل المعنيين بإقرار القانون القابع في أروقة مجلس النواب والذي يلزم الجامعات بتحديد أقساطها واستيفائها بالعملة الوطنية فقط ووفق سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي".





وأردف: "كما ونطالب المعنيين بالإسراع والعمل على إقرار كل القوانين والتشريعات التي تفرض العقد الطلابي في جميع الجامعات والذي من شأنه أن يحدد الأقساط المترتبة على الطلاب ونسبة الزيادة القصوى المتوقعة في الأقساط إن وجدت. وتدعو المنظمة المجالس الطلابية التي تم انتخابها مؤخرا، إلى التحرك لمواجهة هذه القرارات المجحفة بحق الطلاب انطلاقا من مسؤوليتها بتمثيل الطلاب والدفاع عن حقوقهم".