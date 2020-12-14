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لبنان
وزارة الصحة: 52 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 10 و11 و12 و13 الحالي
Lebanon 24
14-12-2020
|
18:10
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افادت تفيد وزارة الصحة العامة في بيان، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10 و11 و12 و13 كانون الأول الجاري، وأظهرت النتائج وجود اثنتين وخمسين (52) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 10/12/2020 كالتالي:
"رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 11/12/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (ست حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 12/12/2020 كالتالي:
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية) (فجراً)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (حالتان إيجابيتان)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (أربع حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 13/12/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أبوجا : شركة MEA رقم 568 (حالتان إيجابيتان)".
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