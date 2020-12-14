"العسكرية" تصدر حكمها: السجن لكينده الخطيب 3 سنوات وتجريدها حقوقها المدنية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً قضى بإنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة مدة 3 سنوات بحق الناشطة كينده الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد ادانتها بجرم "التواصل مع عملاء اسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات امنية".

كذلك، قضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابياً مدة 10 سنوات بحق شربل الحاج وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.