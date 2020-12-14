لبنان

عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 1093 حالة جديدة

Lebanon 24
14-12-2020 | 18:48
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و10 حالات وفاة.
 
وجاء في التقرير: 
 
 
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وزارة الصحة العامة

كورونا

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