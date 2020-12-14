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لبنان
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 1093 حالة جديدة
Lebanon 24
14-12-2020
|
18:48
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل
1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان
و10 حالات وفاة.
وجاء في التقرير:
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وزارة الصحة العامة
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