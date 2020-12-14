لبنان

"كورونا" يتقدم في المناطق اللبنانية.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
14-12-2020 | 21:19
A-
A+
Doc-P-775001-637435721236596157.jpg
Doc-P-775001-637435721236596157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل فيروس "كورونا" تقدّمه في العديد من المناطق اللبنانية، في وقتٍ أعلنت فيه وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1093 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة. 
 
وأعلنت بلدية بدنايل في بيان، "تسجيل اصابة جديدة لشاب من البلدة، إذ أجرى فحص الـpcr واتت النتيجة إيجابية"، مؤكدة انه "لا يعاني من أي عوارض نهائيا وهو يلتزم الحجر المنزلي".
 
من جهتها، سجلت بلدية إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 حالة.
 
بدورها، أعلنت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب ببيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة، وهو ملتزم الحجر الصحي".
 
كذلك، سجلت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا، حالة إيجابية جديدة لأحد أبناء البلدة، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات الى 18 حالة.
 
ومع هذا، أعلنت خلية الازمة في بلدة القرنة في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين اليوم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلدة الى 14 حالة تتلقى العلاج المناسب وملتزمه الحجر الصحي".
 
من جهتها، أعلنت بلدية البيرة أن عدد المصابين في البلدة بلغ 7، في حين أن العدد التراكمي الذي شفي سريرياً أصبح 17.
 
إلى ذلك، أفادت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل في بيان، عن تسجيل 6 جديدة بفيروس كورونا في القضاء.
 
بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية تكريت في بيان، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ما رفع عدد الاصابات الى 21 إصابة، مشيرة إلى أنه تمّ "شفاء 3 اشخاص، انهوا فترة الحجر".
 
ومع هذا، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور،  تسجيل 51 إصابة جديدة بـ"كورونا"، موضحة أن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3963 مصاباً. 

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا عن تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلدة الى 23 حالة .
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:11 | 2020-12-15
01:07 | 2020-12-15
00:58 | 2020-12-15
00:47 | 2020-12-15
00:36 | 2020-12-15
00:16 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website