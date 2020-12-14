"كورونا" يتقدم في المناطق اللبنانية.. إليكم آخر المستجدات

يواصل فيروس "كورونا" تقدّمه في العديد من المناطق اللبنانية، في وقتٍ أعلنت فيه وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1093 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأعلنت بلدية بدنايل في بيان، "تسجيل اصابة جديدة لشاب من البلدة، إذ أجرى فحص الـpcr واتت النتيجة إيجابية"، مؤكدة انه "لا يعاني من أي عوارض نهائيا وهو يلتزم الحجر المنزلي".

من جهتها، سجلت بلدية إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 حالة.

بدورها، أعلنت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب ببيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة، وهو ملتزم الحجر الصحي".

كذلك، سجلت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا، حالة إيجابية جديدة لأحد أبناء البلدة، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات الى 18 حالة.

ومع هذا، أعلنت خلية الازمة في بلدة القرنة في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين اليوم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلدة الى 14 حالة تتلقى العلاج المناسب وملتزمه الحجر الصحي".

من جهتها، أعلنت بلدية البيرة أن عدد المصابين في البلدة بلغ 7، في حين أن العدد التراكمي الذي شفي سريرياً أصبح 17.

إلى ذلك، أفادت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل في بيان، عن تسجيل 6 جديدة بفيروس كورونا في القضاء.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية تكريت في بيان، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ما رفع عدد الاصابات الى 21 إصابة، مشيرة إلى أنه تمّ "شفاء 3 اشخاص، انهوا فترة الحجر".

ومع هذا، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 51 إصابة جديدة بـ"كورونا"، موضحة أن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 3963 مصاباً.



