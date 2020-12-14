لبنان

بسبب "كورونا".. قرار بإقفال دائرة الالتزام الضريبي في مالية جبل لبنان

Lebanon 24
14-12-2020 | 20:35
A-
A+
Doc-P-775019-637435750741360896.jpeg
Doc-P-775019-637435750741360896.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بإقفال دائرة الالتزام الضريبي في المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان أيام الثلاثاء والأربعاء في 15 و 16 و17 ليصار إلى اتخاذ العينات و الفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين واتمام اعمال التعقيم على أن يتخذ القرار باعادة الوضع إلى طبيعته استنادا إلى نتائج الفحوصات. وذلك بعد الابلاغ عن اصابة ثلاثة موظفين من دائرة الالتزام الضريبي بوباء كورونا .
 
 
واوضح القرار انه تم تكليف قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان تتفيد مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:11 | 2020-12-15
01:07 | 2020-12-15
00:58 | 2020-12-15
00:47 | 2020-12-15
00:36 | 2020-12-15
00:16 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website