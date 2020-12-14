الجيش يوقف 4 أشخاص في عكار اثناء محاولتهم تهريب 27 سورياً إلى لبنان

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 13/12/2020 أوقفت وحدة من الجيش في بلدة عوينات - عكار، كلا من المواطنين: (ن.ص)، (ب.ك)، (ع.أ) و(أ.إ)، أثناء محاولتهم تهريب 27 شخصا من التابعية السورية من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية بواسطة سيارة فان نوع هيونداي عدد 2، وضبط بحوزتهم مسدس حربي.

وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات".